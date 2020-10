Caso Covid al Circolo Tennis di Bari: chiuso per sanificazione. Positivo collaboratore del ristorante

Circolo Tennis di Bari chiuso per sanificazione dopo un caso di positività accertato tra i dipendenti. La notizia arriva dalla stessa struttura, attraverso una comunicazione sulla propria pagina Fb: "Il Circolo rimarrà chiuso per l'intera giornata di domani, 5 ottobre 2020, per sanificazione di tutti gli ambienti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo quanto riferito nello stesso comunicato, la positività al Covid-19 riguarderebbe un collaboratore del ristorante del Circolo.