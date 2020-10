Caso Covid all'ospedale Di Venere: chiuso reparto di Rianimazione, personale in isolamento

Reparto di Rianimazione dell'ospedale Di Venere chiuso per un caso Covid. I ricoveri sono stati sospesi, mentre il personale è stato posto dalla Asl di Bari in isolamento, in attesa del tampone, per il quale sarà necessario far trascorrere cinque giorni.

Il caso avrebbe riguardato una paziente del reparto, già sottoposta ad un intervento e risultata negativa ai tamponi pre e post ricovero, successivamente risultata positiva. Gli altri tre pazienti ricoverati nel reparto, comunque risultati negativi, sono stati trasferiti.

Il reparto, secondo quanto si apprende dalla Asl, riaprirà nella mattinata di domani, sabato 24 ottobre.