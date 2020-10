Covid e scuole, un caso nell'istituto comprensivo Japigia 1 Verga di Bari

Caso Covid nell'istituto comprensivo Japigia1 Verga di Bari. A dare notizia della positività accertata - si tratta del primo contagio registrato nell'istituto comprensivo - è la stessa dirigente scolastica, Patrizia Rossini, con un messaggio pubblicato sul sito della scuola. Non viene reso noto quale sia il plesso interessato, ma la preside nella sua comunicazione cerca anche di far chiarezza sulle procedure che vengono attivate in queste situazioni, dall'isolamento fiduciario per gli alunni della classe frequentata dal soggetto risultato positivo, alla sanificazione degli ambienti interessati. "Lo sapevamo, eravamo stati avvisati e non potevamo pensare di essere esonerati da questo contagio. Ebbene è arrivata la segnalazione del primo contagio positivo. I dubbi, le ansie, le responsabilità sono tante e si sovrappongono alle linee guida, alle indicazioni dei vari DPCM, al rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020. Provo con questa comunicazione a cercare di spiegare cosa si deve e cosa non si deve fare". "Spero di essere stata chiara, di aver sciolto alcuni dubbi, scrive la dirigente che infine lancia il suo appello ai genitori: "Vi prego di mantenere la calma e di fidarvi di ciò che la scuola a fatica, tanta fatica, sta facendo per il grande bene comune che abbiamo: i nostri alunni".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.