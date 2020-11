Celebra matrimonio in Comune, partecipante risulta positivo al Covid: sindaca in isolamento a Turi

Sindaca in isolamento a Turi dopo l'accertata positività al Covid di una persona che aveva partecipato a un matrimonio celebrato in Comune. A diffondere la notizia è stessa Tina Resta, che con un post sulla sua pagina Fb lancia "l'operazione chiarezza", probabilmente per contrastare il diffondersi di voci sulla sua situazione.

"Il Dipartimento della Asl - spiega la sindaca - dal tracciamento dei contatti mi ha comunicato che una persona di Putignano, positiva al Covid-19, era presente ad un matrimonio che ho celebrato in Comune. Dalla scorsa settimana sono in isolamento fiduciario. Sto bene, ma anche in questo caso - conclude - bisogna rispettare le regole".