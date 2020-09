Caso Covid in pizzeria a Bari, locale chiuso e avviso ai clienti su Fb: "Contattate il medico di famiglia"

"La pizzeria è chiusa perché c'è stato un caso Covid, abbiamo subito chiuso senza neanche aspettare un solo secondo". L'annuncio, da parte del locale in via Caldarola, a Japigia, arriva su Fb: "Vi scrivo su Facebook per non ho tutti i contatti dei clienti", spiega in un post il titolare, scusandosi più volte e annunciando che l'accaduto "è stato segnalato dal primo minuto alle autorità competenti".

(In foto: il post sulla pagina Fb del locale)

