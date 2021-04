Caso Covid alla scuola Balilla a Bari, lezioni in presenza sospese per due giorni

Stop alle lezioni in presenza per due giorni nella scuola Balilla, al quartiere Madonnella. La decisione, valida per le giornate di oggi e domani, 22 e 23 aprile, è legata all'accertamento di un caso Covid nell'istituto. La sospensione, come spiegato da un comunicato pubblicato sul sito della scuola, è stata presa per consentire "la sanificazione dell’intero plesso e l’esecuzione dei provvedimenti di quarantena disposti dalla Asl per classe/sezione e personale coinvolto".

Le attività didattiche restano invece regolarmente garantite per tutte le classi attraverso l’erogazione a della didattica a distanza.