Assalto al bancomat con l'esplosivo: malviventi in azione nel Barese

Assalto al bancomat nella notte tra sabato e domenica a Cassano delle Murge. Nel mirino lo sportello dell'istituto di credito in via Vittorio Emanuele. I malviventi avrebbero utilizzato la cosiddetta tecnica della 'marmotta', facendo saltare in aria il bancomat con l'esplosivo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato indagini per risalire ai responsabili. In corso di quantificazione l'eventuale bottino del colpo.