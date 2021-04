Rubano carte dalle borse lasciate in auto, poi fanno shopping e prelievi: ladri in trasferta incastrati dalle telecamere

In tre, due baresi e un uomo di Modugno, sono stati arrestati dai carabinieri per due furti commessi a Cassano nel mese di gennaio: sono stati individuati grazie alle immagini di videosorveglianza di un negozio e di una banca in cui avevano usato le carte