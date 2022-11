Cassano, spara alla compagna e si toglie alla vita: donna ancora in prognosi riservata

Due colpi di pistola, esplosi contro la sua compagna, che hanno colpito la donna sul lato destro del petto, ferendola gravemente. Poi l'arma puntata contro sè stesso, per togliersi la vita. Tutto sarebbe avvenuto nel giro di pochi minuti, mercoledì sera, nell'abitazione di Cassano delle Murge dove i due - 18 anni lei, italiana di origini marocchine, 31 anni lui, albanese - vivevano insieme. La donna è stata trasportata d'urgenza prima all'ospedale Miulli di Acquaviva, poi al Policlinico di Bari, per essere sottoposta a un intervento chirurgico. E' ricoverata con riserva di prognosi e non si sa ancora, al momento, se sia fuori pericolo di vita.

In queste ore, i carabinieri della Compagnia di Altamura e della Stazione di Cassano, coordinati dalla Procura di Bari stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto, cosa abbia scatenato il gesto dell'uomo, che lavorava come operaio in una ditta della zona. Sulla vicenda, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. E' ipotizzabile che la coppia avesse litigato, ma è impossibile dire al momento cosa abbia scatenato il gesto dell'uomo, così come resta da chiarire come il 31enne fosse in possesso dell'arma. Quello che appare certo, è che tutto sarebbe avvenuto in lasso di tempo brevissimo. Il 31enne e la sua compagna si trovavano da soli nell'abitazione: la bambina della coppia in quel momento non era presente, si trovava a casa di parenti.