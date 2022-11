Spara alla compagna e si toglie la vita, dramma nel Barese: donna ricoverata in gravi condizioni

Avrebbe esploso un colpo di pistola contro la compagna, raggiunta al torace e rimasta gravemente ferita, per poi puntare l'arma contro sè stesso e togliersi la vita. Dramma questa sera a Cassano delle Murge, nel Barese. Ancora poche le informazioni sull'accaduto, che vedrebbe coinvolta una giovane coppia. La donna è stata soccorsa e trasportata in codice rosso in ospedale. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri, per ricostruire con esattezza l'accaduto.

Notizia in aggiornamento