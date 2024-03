Manifestazione pro Palestina a Bari, cassonetti 'chiusi' lungo il percorso

Cassonetti 'chiusi' con adesivi e inutilizzabili, questa mattina, in alcune strade del centro cittadino. Una circostanza che non è passata inosservata a molti residenti, che hanno segnalato anche alla nostra redazione l'impossibilità di utilizzare i bidoni. A spiegare le ragioni di tale situazione è, con un messaggio sui propri canali social, la stessa Amiu Puglia: "In vista della manifestazione pro Palestina, in programma questo pomeriggio a Bari - scrive Amiu - su disposizione della Questura, Amiu Puglia ha reso momentaneamente inservibili (fino a cessate esigenze), per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, alcune postazioni. Nel dettaglio, si tratta delle postazioni presenti in piazza Diaz, su lungomare Di Crollalanza (nel tratto tra piazza Diaz e via Cognetti), via Cognetti, corso Cavour (tratto da via Fiorese e via Imbriani) e via Imbriani".