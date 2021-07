"Cassonetti rotti, cattivi odori e rifiuti abbandonati": l'area ecologica nel degrado a Madonnella

La situazione denunciata da un lettore di BariToday in via Dieta di Bari. E chiedono l'intervento dell'Amiu per rimettere a posto l'area ecologica, rafforzando al contempo i controlli

Isola ecologica nel degrado in via Dieta di Bari, nel capoluogo regionale. A segnalare la situazione a Madonnella è un lettore di BariToday, che racconta come alcuni bidoni "dell’indifferenziato non hanno copertura da mesi, altri (come quelli del vetro) presentano delle fessurazioni da dove fuoriescono i rifiuti (pericolosi)". Alla cartolina si aggiunge il cattivo comportamento dei passanti, che continuano a lasciare rifiuti di ogni tipo, "essendo una via laterale parellela ai binari, quindi non trafficata" aggiungono.

Una combinazione poco salubre, visto che i bidoni non svuotati rilasciano cattivi odori nell'aria. I residenti chiedono l'intervento dell'Amiu, sostituendo i bidoni vecchi e quelli rotti e che ci sia più sorveglianza dei vigili. "È una terra di nessuno, scaricano ogni giorno di tutto e nessuno fa niente" concludono.