In giro con le dosi di droga da spacciare, sorpreso dai carabinieri: 40enne in manette

Fermato dai carabinieri per un controllo, trovato in possesso di diverse dosi di cocaina, hashish e marijuana pronte per lo spaccio. E' accaduto venerdì sera a Castellana Grotte. L'uomo, un 40enne già noto alle forze dell'ordine, è stato perciò con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.