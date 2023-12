Buste dell'immondizia e una 'D' con lo spray sulla facciata: la zona della Cattedrale di Bari tra degrado e sporcizia

Buste dell'immondizia in bella mostra e una D disegnata con una bomboletta spray verde sulla facciata: uno scempio a due passi dalla cattedrale di Bari, uno dei monumenti più belli del centro storico cittadino.

La segnalazione arriva da alcuni cittadini che chiedono provvedimenti immediati, sia per ripristinare il decoro del luogo sacro che per ripulire la zona, in un quartiere dove troppo spesso qualche sporcaccione butta rifiuti e buste notate, purtroppo, dai turisti che passseggiano a Bari Vecchia.