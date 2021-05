Rifiuti ingombranti abbandonati nella villa comunale, incivili in azione a Ceglie: "Purtroppo solo dei tanti esempi"

Mobili e rifiuti ingombranti abbandonati in strada accanto al cassonetto, a ridosso della villa comunale. La 'cartolina' di inciviltà arriva questa volta da Ceglie: a denunciare l'accaduto è su Fb la presidente del Municipio 4, Grazia Albergo: "Un trasloco privato ai danni della collettività, commenta Albergo postando le foto prima e dopo l'intervento di Amiu.

"Uno spettacolo indecente - commenta la presidente del Municipio - Ho prontamente avvertito l’Amiu che in pochissime ore ha recuperato questi rifiuti, nonostante fossero stati abbandonati nel luogo sbagliato e con modalità illecite. Purtroppo questo è solo un esempio di una lunga e triste serie. Ricordo che per lo smaltimento di rifiuti ingombranti è disponibile il Centro raccolta di Ceglie del Campo. Ringrazio gli operatori Amiu per il lavoro svolto e invito tutti al rispetto delle regole e degli spazi pubblici".