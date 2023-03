Antenna a Ceglie, Arpa: "Fatte prime verifiche basate su modelli, nessun superamento". Installata centralina di monitoraggio

"Come Arpa fa sia per le nuove installazioni che nel caso di modifiche a impianti esistenti, abbiamo effettuato una prima verifica sulla base di modelli matematici, e questo ci ha consentito di valutare che, nel caso di Ceglie del Campo, l'integrazione dell'impianto non determina nessun superamento, si è anzi piuttosto lontani dai limiti fissati per legge". Vincenzo Campanaro, direttore scientifico dell'Agenzia regionale per l'Ambiente, interpellata da Baritoday, interviene in merito alla vicenda della nuova antenna (si tratta in realtà di un apparato già esistente, implementato con la tecnologia 5g) la cui installazione sta provocando le proteste dei residenti del quartiere.

L'Arpa, come spiegato da Campanaro, una volta ricevuta, nei mesi scorsi, la comunicazione di modifica da parte del gestore, aveva già effettuato una prima analisi sui livelli dei campi elettromagnetici: "Noi effettuiamo un censimento sul territorio di queste antenne e delle loro caratteristiche, che vengono comunicate preventivamente dai gestori - chiarisce ancora il direttore scientifico di Arpa Puglia - Attraverso modelli matematici riusciamo quindi a prevedere, in base anche alle antenne eventualmente già presenti nella stessa zona, quale può essere l'effetto aggiuntivo dell'antenna che si intende installare e capire se può determinare un superamento dei limiti".

Nel caso di Ceglie, dunque, da questa prima analisi non sarebbero emerse criticità. In ogni caso, anche in seguito alle richieste di chiarimenti dei cittadini, nei giorni scorsi i tecnici dell'agenzia hanno effettuato un sopralluogo sul sito interessato, in via Umberto I. "Abbiamo constatato che, non essendo state completate le installazioni, i sistemi non emettono ancora, ma in ogni caso, a maggior tutela dei cittadini - aggiunge Montanaro - abbiamo comunque installato una centralina di monitoraggio sul lastrico solare di un edificio nelle immediate vicinanze che, una volta attivato l'impianto, ci permetterà di fare un rilievo continuo". Una volta ricevuta dai gestori la comunicazione dell'avvenuta installazione e 'accensione' dell'impianto, infatti, Arpa procederà ai controlli post attivazione, così come "stabilito dal regolamento regionale". Queste rilevazioni permetteranno quindi di verificare le effettive emissioni, valutandole anche in relazione alla presenza sul territorio di altre antenne (sul sito web di Arpa è disponibile un webgis, ovvero una mappa che riporta le informazioni sugli impianti presenti e sui monitoraggi effettuati). Nel caso di via Umberto I, comunque, come rilevato da Arpa Puglia, "l'impianto più vicino è posizionato a una distanza superiore ai 300 metri". "Allo stato non sono ci sono assolutamente superamenti - ribadisce il direttore scientifico di Arpa Puglia - Se post attivazione rileveremo delle anomalie, che in questo momento non possiamo prevedere perché la modellistica ci dice delle cose diverse, ovviamente ne trarremo le conseguenze".