Marciapiedi invasi dalle erbacce a Ceglie: "Pedoni costretti a camminare in strada"

L'erba negli alvaretti, o lungo il marciapiede, così alta da ostacolare, in alcuni punti, il passaggio dei pedoni. La situazione, segnalata da alcuni cittadini, riguarda via Umberto I, a Ceglie del Campo. Una strada percorsa ogni giorno a piedi da molte persone, anche anziane, che dal quartiere raggiungono il cimitero e l'annessa chiesetta della Madonna di Buterrito. Come mostrano le foto inviate, la presenza di erbacce rappresenta in alcuni punti un vero e proprio intralcio per i pedoni: "Spesso le persone sono costrette a camminare in strada, non senza rischi visto che si tratta di una strada molto trafficata", spiegano. Di qui la segnalazione, per sollecitare al più presto interventi di pulizia e sfalcio delle erbacce.