Beccato a gettare la spazzatura fuori dal cassonetto, investe e ferisce gravemente vigile: arrestato automobilista

E' accaduto a Ceglie: l'automobilista è fuggito ma è stato bloccato nelle vicinanze del porto .Dovrà rispondere di resistenza a pubblici ufficiali, lesioni aggravate, tentato omicidio, fuga ed omissione di soccorso. L'agente è stato trasportato in codice rosso al Policlinico

Un agente della Polizia Locale di Bari è stato trasportato in codice rosso al Policlinico dopo essere stato investito, questa mattina, da un 44enne incensurato che avrebbe tentato di evitare una multa dopo aver abbandonato una busta di rifiuti accanto ai cassonetti in via Manzari a Ceglie.

Secondo una prima ricostruzione, il vigile avrebbe notato l'errato conferimento dei rifiuti e quindi intimato con una paletta al conducente di fermarsi: il 44enne, dopo essere stato identificato per ricevere la multa, avrebbe improvvisamente accelerato investendo l'agende davanti all'auto. Il vigile è stato trascinato per alcune decine di metri sull'asfalto dopo essere stato 'caricato' sul cofano della vettura.

L'automobilista è quindi fuggito ma è stato rintracciato nelle vicinanze del porto dove è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblici ufficiali, lesioni aggravate, tentato omicidio, fuga ed omissione di soccorso. L'agente, attualmente, si trova in trattamento ed è sotto osservazione al Policlinico.

Il Comandante Palumbo: "Episodio di assurda violenza"

La vicenda è stata commentata dal Comandante della Polizia Locale, il generale Michele Palumbo: "Episodio di assurda e gratuita violenza - afferma -che invece attesta l'impegno profuso con grande sacrificio dalle donne e uomini della nostra Polizia Locale - afferma - nel controllo del territorio e nella prevenzione di tutte quelle criticità che contribuiscono al degrado urbano e per migliorare il livello di sicurezza integrata così come percepita dai cittadini. L'immediata attivazione dei servizi di emergenza coordinati dalla Sala Operativa del Corpo della Polizia Locale ha consentito l'istantanea individuazione dell'autore dell'azione delittuosa e l'arresto della persona a poco tempo di distanza dall'evento. L'augurio è quello di pronta guarigione all'agente ferito" conclude il Comandante.