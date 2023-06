Esce in bici e di lui si perdono le tracce: ritrovato l'anziano scomparso a Ceglie

E' stato ritrovato ed è in buone condizioni Michele Lacedra, l'uomo di 89 anni scomparso ieri nel quartiere di Ceglie del Campo. Di lui si erano perse le tracce intorno alle 11, quando era stato visto l'ultima volta nella piazza dell'ex frazione, con la sua bicicletta. I familiari avevano diffuso appelli sui social, chiedendo aiuto a chiunque potesse fornire informazioni utili a ritrovarlo.

In queste ore, le ricerche sono andate avanti anche con l'ausilio di elicotteri e cani molecolari, fino al ritrovamento dell'anziano, avvenuto questo pomeriggio in una zona di campagna.

Il 'grazie' dei familiari

In un post pubblicato sul gruppo Fb 'Ceglie del Campo nel cuore', da cui era partita la mobilitazione social per rilanciare l'appello della famiglia, una nipote dell'89enne, Rosalba, ha voluto ringraziare quanti hanno reso possibile il ritrovamento del nonno. "Sicuramente stonato, intontito, stanco, pieno di terra ma con un gran sorriso ha accolto il comandante ed i vigili del fuoco che lo hanno trovato dopo una precisa segnalazione arrivata in stazione - scrive la donna - Una scomparsa di più di 24 ore che presagiva il peggio... ma lui era semplicemente andato a "fare le albicocche ". Pensa che il tempo si sia fermato a ieri mattina... un vuoto di 24 ore..forse un colpo d sole uno svenimento..ora è in ospedale per tutti gli accertamenti del caso ma una storia cosi bella fa piacere raccontarla. Doveroso ringraziare tutti voi,i canali social e telematici che con la divulgazione e le condivisioni hanno facilitato tutte le operazioni di ritrovamento.E soprattutto grazie a tutti i carabinieri, i vigili del fuoco, l'associazione Penelope, le unità cinofile per il fondamentale aiuto pratico ed umano. Quando da un piccolo paese il rumore è stato davvero forte tanto da permetterci di ritrovare nonno. Domani è un altro giorno e con pazienza gli racconteremo questa lunga storia".