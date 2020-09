Sbarre abbassate al passaggio a livello Fse tra Ceglie e Valenzano, auto e bus bloccati in coda: "Quasi un'ora di attesa"

Sbarre abbassate, auto e bus fermi a lungo in coda. Una chiusura, quella del passaggio a livello Fse tra Ceglie e Valenzano, che questa mattina si è protratta per oltre mezz'ora. Anzi, quasi un'ora, secondo quanto raccontato a Baritoday da un passeggero di uno dei bus Amtab rimasti incolonnati in attesa della riapertura del passaggio a livello: "Siamo fermi qui dalle nove e un quarto, ora sono le 10.10". Molti gli automobilisti che, visto il protrarsi dei tempi di attesa, hanno preferito fare inversione e cambiare strada, mentre inevitabili sono state le ripercussioni sulle corse Amtab.

A quanto risulta a Baritoday, il vicino passaggio a livello di via Gorizia, sempre a Ceglie, risultava negli stessi minuti regolarmente aperto. Da Fse fanno sapere che si è trattato di un guasto, che ha interessato nello specifico il passaggio a livello tra Ceglie e Valenzano, e che Fse "è al lavoro per cercare, insieme all'appaltatore, una soluzione per ridurre questo tipo di inconvenienti".

Sulla linea, come spiegato in un precedente articolo, sono comunque in corso lavori di adeguamento agli standard di sicurezza che si stanno traducendo in tempi più lunghi di chiusura delle barriere, con conseguenti disagi rilevati dai residenti dei due quartieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.