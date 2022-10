Celebrazioni per il centenario del 'Monumento ai Caduti' di Ceglie del Campo, Decaro: "Custodiamo la memoria collettiva di Bari"

Una stele che da 100 anni ricorda il sacrificio dei cegliesi nella Prima Guerra Mondiale. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha partecipato stamattina alla celebrazione per il centenario dall'inaugurazione del 'Monumento ai Caduti', in piazza Vittorio Emanuele, nel quartiere Ceglie del Campo.

"Esattamente cento anni fa, in questo stesso luogo, Vincenzo Roppo, illustre cegliese, intellettuale, giurista e storico di grandi conoscenze, introdusse la cerimonia di inaugurazione della stele commemorativa del sacrificio dei cegliesi durante la prima guerra mondiale - ha dichiarato il sindaco Decaro -. Ritrovarci qui, a distanza di cento anni da quell?evento, significa riaccendere i riflettori sulla storia gloriosa di questa comunità e sul tributo che questo territorio ha offerto al nostro Paese. È un modo per rendere onore alle vostre radici che, come ha sempre sostenuto Vincenzo Roppo, sono le radici stesse della Città di Bari".

Il monumento fu eretto un secolo fa dall'amministrazione locale di Ceglie del Campo, allora Comune autonomo, che volle dedicare i concittadini caduti nella prima guerra mondiale, 38 cegliesi morti sul fronte di battaglia. "Un sindaco sa bene quanto i suoi concittadini siano visceralmente attaccati alle tradizioni, ai simboli, ai luoghi, persino ai singoli edifici di una città -ha sottolineato Decaro - Per questo è giusto celebrare i 100 anni del monumento che Ceglie del Campo, per tutelare e custodire la memoria collettiva e, con essa, la verità della nostra comune storia, nel solco dell?importanza che l?antica Caeliae, 'madre di Bari', ha avuto per la storia della nostra città".