Mini cellulare in cella per contattare i familiari, detenuti baresi scoperti durante controllo in carcere a Lecce

Nascondevano nella propria cella, nel penitenziario di Borgo San Nicola a Lecce, un mini cellulare: l'apparecchio, trovato nella disponibilità di alcuni detenuti baresi, è stato scoperto e sequestrato dagli agenti di polizia penitenziaria.

A darne notizia, come riporta Lecceprima, è il segretario regionale di Osapp Ruggiero Damato: "Tale rinvenimento in flagranza del telefonino usato per contattare i propri familiari - ha commentato è stato fatto grazie alla capillare e instancabile professionalità dei poliziotti/e penitenziari che operano nei vari settori del carcere, comprese le aree detentive". "Le capillari indagini interne e la collaborazione con altre forze di polizia più addette alle indagini sul territorio - ha evidenziato ancora Damato - portano a risultati eccellenti come questo".

