Cellulari rubati e arnesi da scasso sequestrati: da Bari a Lecce 'in trasferta', scattano le denunce

Tre persone residenti a Bari, tra cui due cittadini georgiani di 40 e 34 anni nonché una donna, sono stati denunciati dalle Volanti della Polizia di Lecce a seguito di alcuni controlli in uno stabile di via Indino, vicino al cimitero del capoluogo salentino.

I primi due sono stati sorpresi all’interno del condominio e non sono stati in grado di fornire giustificazioni valide circa la loro presenza. All'interno del palazzo sono stati rinvenuti 3 cellulari risultati rubati e rinvenuti in un vaso nel pianerottolo dell'edificio. In un'abitazione occupata da una donna con precedenti, inoltre, sono stati rinvenuti grimaldelli e arnesi atti allo scasso, nonché un orologio di sospetta provenienza, il tutto sequestrato.

Ad uno dei due georgiani è stato emesso un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale in quanto “irregolare” ed è stato accompagnato al Cpr da dove poi verrà materialmente eseguita l’espulsione dal territorio italiano, mentre, l’altro è stato munito di provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio emesso dal Questore. Dovrà ritornare nel comune di Bari entro 24 ore.