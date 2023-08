Cena in un locale a Bari Vecchia con la famiglia, si alza e va via senza pagare: la denuncia dei proprietari sui social

Una cena con la famiglia e altre persone nel cuore di Bari Vecchia per poi andare via senza pagare, approfittando di un momento di confusione di gestori e dipendenti: a denunciare l'episodio sui social è lo staff de La Parilla, storico locale di piazza Mercantile.

"Questo gentil signore con camicia fiori e borsello nero - si legge in un messaggio postato su Facebook da Tony Matera, tra i proprietari del ristorante - dopo aver consumato lui e la sua famiglia con a seguito 2 passeggini, una persona anziana, moglie e un'altra coppia ha pensato bene di non pagare il conto. È entrato verso la cassa e approfittando della confusione è andato via". La scena è stata immortalata da alcune telecamere di sicurezza del locale, le cui immagini sono state pubblicate sui social.

"Qui si lavora per andare avanti, e senza orari - dice ancora Matera -, e tu caro gentiluomo non puoi permetterti di calpestare i sacrifici dei lavoratori. Chiedo di condividere più possibile, così da arrivare al diretto interessato, e magari ha solo dimenticato di pagare. Altrimenti passeremo il video delle telecamere alle forze di polizia, con eventuale denuncia" conclude Matera.