Coppia cena in un locale e fugge senza pagare il conto. Il proprietario: "Sono indignato. Tornate e non vi denunciamo"

Si alzano dal tavolo senza pagare, lasciando sul groppone del locale un conto da quasi 70 euro. Nell'estate degli scontrini impazziti, continuano a ripetersi anche comportamenti scorretti da parte della clientela: l'ultimo episodio nella giornata di martedì 22 agosto, come denunciato a BariToday dal proprietario del locale 'La Gintoneria' di Bari, Nando Longobardi.

"Una coppia di circa 60 anni che si era seduta per cenare, ha consumato - spiega - e si è allontanata dal tavolo mentre le cameriere stavano sparecchiando gli altri tavoli, facendo perdere le loro tracce". Le telecamere di sicurezza del locale, però, hanno permesso subito di fissare su immagine l'identikit dei due 'sbadati' clienti, entrambi ben vestiti e dai modi gentili, come ricordano dal locale. I fermo immagine dei due sono stati anche postati sui social, con un messaggio in cui il proprietario si affida a una possibile redenzione. "Ultimamente se ne sentono tante di storie così e non soltanto di giovanissimi, ma anche di gente adulta - scrive - Sono indignato come ristoratore, ma soprattutto come barese". E promettono di denunciare il tutto alle forze dell'ordine se i responsabili non si presenteranno per saldare i 68,50 euro dello scontrino (anch'esso di dominio pubblico). "Al momento nessuno si è ancora fatto vivo, né sui social né al locale - ci spiega Longobardi - Non ci era mai successo in passato, ma speriamo non serva passare alle vie legali".