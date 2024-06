Pasti gratuiti per oltre 100 senzatetto piazza Mercantile: il charity dinner dei ristoratori di Bari vecchia e In.Con.Tra

Una serata dedicata agli ultimi, per offrire un 'abbraccio gastronomico' allontanando le marginalità. Obiettivo raggiunto per gli organizzatori di 'Un Minuicchio per tutti', l'evento solidale che si è tenuto nella serata di domenica 23 giugno in piazza Mercantile, a Bari. Nel giorno dedicato a San Giovanni i ristoratori del borgo antico - riuniti nell'associazione 'We are in Bari vecchia' e l'associazione di volontariato In.Con in collaborazione con l'associazione I custodi della bellezza e la Cattedrale di Bari.Tra hanno offerto ai senzatetto e alle persone fragili seguite dalla onlus una cena con i piatti tipici della tradizione.

"Abbiamo visto la partecipazione di circa 120 persone - spiega a BariToday Gianni del Mastro, presidente di We are in Bari vecchia' - e il successo di questa prima edizione ci ha riempito di gioia. L'idea è quella di riproporre un'antica tradizione, anche se in quel caso a essere offerto era un pezzo di prosciutto. E soprattutto volevamo portarla dall'altra parte del borgo antico".

Un 'charity dinner' che si è trasformato in una festa di comunità che ha coinvolto anche i passanti, anche grazie alla presenza di giocolieri e altri artisti di strada, perché crediamo che possa aiutare a evitare una separazione. Chiedere aiuto non deve essere motivo di vergogna".

Un'edizione zero che per gli organizzatori serve a fare il punto in vista del prossimo anno - "sicuramente lo ripeteremo" - ma anche per segnare una traccia per il futuro. "Abbiamo incontrato i candidati sindaci nelle scorse settimane - aggiunge il portavoce dei ristoratori della città vecchia - e abbiamo proposto di realizzare un tavolo tecnico permanente che ci veda a difetto confronto con l'amministrazione. Vorremmo però farci portatori di una rivoluzione culturale che veda più eventi di piazza, perché è ormai dimostrato che si tratti di una formula che aiuta ad allontanare i giovani dall'influsso della criminalità".