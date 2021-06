Chiede di essere reintegrato nel centro di accoglienza, la discussione degenera in minacce: denunciato

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti in un centro di accoglienza per immigrati per sedare una lite fra un uomo di origini nigeriane ed il responsabile della struttura

Le Volanti della Polizia hanno denunciato un uomo di origini nigeriane per minacce gravi e violenza privata. Gli agenti sono intervenuti in un centro di accoglienza per immigrati per sedare una lite fra l'uomo ed il responsabile della struttura.

Secondo gli investigatori, il motivo della discussione sarebbe la richiesta di reintegro nella struttura, da parte dell'uomo di origini nigeriane, dalla quale era stato allontanato. Il diverbio sarebbe degenerato in minacce gravi e in violenza privata.