Isotta Fraschini Motori inaugura il Centro innovazione e sviluppo a Bari: 32 giovani assunti per guidare all'energia del futuro

Lo stabilimento barese sarà impegnato nello sviluppo di 'IFuture', un piano di ingegneria e industrializzazione volto non solo a migliorare gli impianti motori attualmente operativi, ma anche fonti di produzione energetiche rinnovabili, tra cui fuel cell, batterie, motori a combustione interna e fotovoltaico

Fuel cell, batterie, motori a combustione interna, fotovoltaico, in vista dell'idrogeno: lo sviluppo dei propulsori energetici del futuro passerà da Bari. E per la precisione dal Centro Innovazione e sviluppo dello stabilimento barese dell'Isotta Fraschini Motori, azienda controllata da Fincantieri, per la quale produce motori destinati - tra le altre cose alle navi militari. La struttura è stata inaugurata questo pomeriggio alla presenza dell'amministrazione delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, dal presidente di Isotta Fraschini Motori, Sergio Razeto, e del governatore pugliese Michele Emiliano.

Per il Cis sono confluite sia risorse interne sia 32 giovani neoassunti, che saranno impegnati primariamente nello sviluppo di 'IFuture', un articolato piano di ingegneria e industrializzazione che prevede il costante miglioramento dell'affidabilità dei motori attualmente in produzione, la realizzazione di una 'versione industriale' dei motori rivolta al mercato dei gruppi elettrogeni per applicazioni industriali su terraferma, la progettazione di un nuovo motore che punti su tecnologie che contribuiscano alla transizione energetica, con obiettivo finale l'impiego dell'idrogeno