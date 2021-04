Mola avrà il suo hub vaccinale, arriva la conferma dall'Asl: 8 postazioni nel Palazzetto dello sport per le somministrazioni

A diffondere la notizia è stato il sindaco del Comune, Giuseppe Colonna. "Credo si tratti di una notizia davvero importante per tutti noi e per la nostra città"

Mola di Bari avrà il suo hub vaccinale, situato nel Palazzetto dello Sport 'Vito Pinto'. Dopo le richieste da parte del sindaco Giuseppe Colonna, è arrivata la conferma dall'Asl: saranno 8 le postazioni per le somministrazioni delle dosi, che vedranno impegnato il personale dell'Azienda sanitaria locale. "Credo si tratti di una notizia davvero importante per tutti noi e per la nostra città - le parole del primo cittadino - frutto dell’impegno che abbiamo profuso in queste settimane".

Ora è il momento dell'organizzazione, che coinvolgerà anche la Protezione Civile, le associazioni di volontariato e i dipendenti comunali. "Siamo già al lavoro per rendere ospitale la struttura ed accogliere i cittadini, anche da fuori comune, che raggiungeranno la nostra città - aggiunge il sindaco - Servirà uno sforzo senza precedenti, ma ce la faremo. Noi ce la stiamo mettendo tutta per combattere il mostro. E sento che oggi la guerra contro il Coronavirus segna la vittoria di un’altra importante battaglia".