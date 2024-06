Cerimonia per i 210 anni dell'Arma dei Carabinieri: scattano le limitazioni al traffico sul lungomare

Si terrà mercoledì 5 giugno a Bari la cerimonia per il 210° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Per consentire lo svolgersi delle celebrazioni, la Polizia Locale, con apposita ordinanza, ha disposto alcune limitazioni alla circolazione.

In particolare, dalle ore 14 del 5 giugno fino alle ore 23 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze: lungomare N. Sauro, piazzetta compresa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia, antistante la sede dell’I.N.P.S.; via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia ed il lung.re N. Sauro.

Dalle ore 15.00 alle ore 23.00 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di transito sulle seguenti vie e piazze: lung.re N. Sauro; via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia ed il lung.re N. Sauro; via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia ed il lung.re N. Sauro; via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia ed il lung.re N. Sauro. Dalle ore 15 alle ore 23.00 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito l’obbligo di svolta a destra su piazza Gramsci (direzione sud) a tutti i veicoli provenienti da via Matteotti.