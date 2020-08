Una corona d'alloro in memoria delle vittime della Strage di Bologna: la cerimonia a Palazzo di Città

Si è tenuta in mattinata davanti a Palazzo di città, a Bari, la cerimonia in memoria delle vittime della bomba alla stazione ferroviaria di Bologna. Il sindaco Antonio Decaro ha posato una corona di alloro per ricordare i 7 baresi morti nell'attentato avvenuto il 2 agosto 1980, che portò alla morte di 85 persone e a centinaia di feriti. A perdere la vita nell'attentato furono i pugliesi Sonia Burri, Francesco Cesare Diomede Fresa, Vito Diomede Fresa, Errica Frigerio, Patrizia Messineo, Silvana Serravalli e Giuseppe Patruno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il dolore e la rabbia vivono in noi insieme alla memoria di quello che è accaduto: non dimentichiamo che in quegli anni l’Italia ha attraversato un momento terribile dove il terrorismo stava squartando il Paese - ha ricordato il governatore Emiliano, presente alla cerimonia - Siamo usciti da quel momento drammatico attingendo a tutti i valori di cui siamo eredi, la Resistenza, l’antifascismo, ripudiando la violenza, difendendo i più deboli, la democrazia, la Costituzione, le istituzioni. Continuiamo a voler essere quella parte del mondo che restituisce speranza. Speranza che qualcuno credeva di spezzare uccidendo in modo vigliacco".

Gallery