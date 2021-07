Strage treni Andria-Corato, a Bari il ricordo delle vittime a 5 anni dalla tragedia: "Il dolore non si dimentica. Si faccia giustizia"

Mentre è in corso in Corte D'Assise del Tribunale di Trani il processo per i 23 morti e i 50 feriti nella tragedia, in piazza Moro i sindaci dei Comuni coinvolti e i familiari delle vittime hanno ricordato il terribile scontro tra i convogli della Ferrotramviaria