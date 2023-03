"In tre anni quasi 40mila certificati falsi per la patente": il redditizio 'sistema' nelle carte dell'inchiesta sull'ufficiale dell'Aeronautica

Un vero e proprio "sistema" che avrebbe prodotto una media giornaliera di 50 certificati medici falsi per il rilascio delle patenti. Quasi 40mila, in tre anni, per un presunto profitto di circa un milione di euro: è quanto sostiene la Procura di Bari nell'ambito dell'inchiesta che ieri ha portato all'arresto di due persone.

Ai domiciliari sono finiti Antonio Montanari, 55enne di San Severo residente a Bari, tenente colonnello dell'Aeronautica "già precauzionalmente sospeso - spiega il Corpo militare - dal rapporto di servizio dai primi mesi del 2022", e una sua collaboratrice di origini ucraine, residente nel Foggiano. Venti, in tutto, gli indagati. L'inchiesta dei Carabinieri, coordinati dalla Procura, ha visto un'analisi dei certificati e delle modalità di trasmissione degli stessi: sarebbero emerse, così, numerose incongruenze su luoghi delle visite, orari e giorni in cui avveniva la trasmissione telematica, nonché degli indirizzi Ip da dove venivano inseriti.

"Le trasmissioni - si legge nelle carte dell'inchiesta - avvenivano durante l’orario di servizio presso il reparto Am o durante l’orario di lavoro presso le sedi Asl Bari di Monopoli e Sannicandro di Bari. Era stato ipotizzato, quantomeno, che non venisse rispettata la prescritta modalità operativa dettata dalla Motorizzazione, qualora si riferissero a visite effettuate precedentemente alla trasmissione telematica, o peggio, che le relative visite non fossero state effettuate o fossero state effettuate da terzi non autorizzati".

"Le condotte illecite" sarebbero avvenute, affermano gli inquirenti, "con la complicità dei titolari delle autoscuole e agenzie con cui Montanari collaborava, nonché mediante l’apporto della sua collaboratrice" e avrebbero "consentito il rilascio di un elevatissimo numero di falsi certificati medici per il rinnovo di patenti di guida, garantendo, in questo modo, il raggiungimento di ingenti illeciti vantaggi patrimoniali, accertati per circa 50mila euro tra il 2021 e il mese di aprile 2022, per una tariffa media di euro 25-30 euro versata dai clienti per ciascun certificato rilasciato, fermo restando la difficile stima della reale portata del fenomeno illecito".

