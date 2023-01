Vandali no vax imbrattano palazzo Cgil Bari a Japigia con scritte e simboli, il sindacato: "Nostre sedi prese di mira"

Vandali in azione, questa mattina, davanti alla sede della Cgil Bari di via Loiacono, nel quartiere Japigia: ignoti hanno imbrattato con scritte rosse e simboli no vax i muri esterni dell'edificio.

A denunciare l'episodio è la segretaria generale della Cgil Bari, Gigia Bucci: "Stamattina la sede di via Loiacono al quartiere Japigia è stata trovata così - si legge sui social - con i muri imbrattati da scritte no vax e frasi che inneggiano ad una lotta contro il sindacato per una pseudo libertà così definita. Questa deturpazione si aggiunge al lungo elenco di sedi sindacali della nostra organizzazione prese di mira da forze no vax e riconducibili a nuovi Fascismi il cui scopo è quello di colpire i soggetti della rappresentanza collettiva".