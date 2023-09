Un fumetto per lanciare messaggi antibullismo e contro i clan, l'idea dell'educatore minorile: "E' un patchwork che minori a rischio che ho seguito"

Da bullo a insegnante per le nuove generazioni, per lanciare messaggi positivi contro il consumo di alcol per chi guida, sull'importanza dell'educazione scolastica e del rispetto del prossimo. Il suo nome è Chicco, ma non è una persona in carne e ossa, bensì un cartone, nato dalla fantasia dell'educatore barese Raffaele Diomede e figlio di un'importanza esperienza formativa. "Si tratta di un'idea piuttosto recente - racconta Diomede - generata dalla fantasia di uno dei ragazzi che seguivamo con la comunità Chiccolino per minori a rischio devianza - oggi sede del Centro per le famiglie e Casa della legalità di San Girolamo - Lo chiameremo Marco. Aveva una grande passione per il disegno e lo ha disegnato".

Parka verdone, occhi azzurri e capelli biondi, il protagonista di 'Chicco stories' è un coetaneo dei ragazzi a cui si rivolge e porta ancora addosso i segni di un passato vicino ai clan a seguito dell'abbandono della scuola da ragazzino, come ricorda lui stesso in una delle immagini ('Chicco è felice perché dopo 4 anni tornerà a scuola che ha abbandonato in tereza media. Lui ha capito che l'istruzione rende liberi'). Un ricordo del passato affinché la memoria del suo passato possa portare gli utenti a non sbagliare come lui: dalla lacrima sul viso che rappresenta un lutto nella sua famiglia criminale da vendicare, una rosa sul braccio - altro simbolo legato alla criminalità organizzata - e tre puntini che indicano l'affiliazione a un clan.

L'idea, come racconta Diomede, era quella di trovare un mezzo di facile comunicazione che potesse arrivare ai giovani e che potesse diventare virale sui social. "Confrontandomi con alcuni ragazzi che ho seguito negli scorsi anni quando sono stato responsabile della comunità Chiccolino - prosegue Diomede - ho capito che le loro storie potessero essere raccontate così affinché non si ripetessero. Chicco è un patchwork di tutte le figure che ho incontrato in questi anni da educatore per minorenni a rischio devianza, ed è il simbolo di una redenzione possibile". E vuole farsi megafono di una generazione che troppo spesso rischia di imboccare strade sbagliate: "Può parlare meglio ai giovani perché ha l'autorevolezza di farlo e non ha la presunzione di tanti 'professionisti' della giustizia minorile che non sono capaci di parlare a questi ragazzi, anzi non li guarda neanche in faccia. Parlo di autorevolezza perché il suo passato lo ha reso quello che è, ma ha capito poi che un'altra strada era possibile e questo è quello che racconta a tutti".

Un progetto che in futuro potrebbe espandersi: "Stiamo pensando di realizzare un cartone animato a partire da questi fumetti - conclude Diomede - E sarà sempre Marco a rendere 'vivo' Chicco, pronto a rendere ancora più virali i suoi messaggi positivi