Chiede duplicato del pass disabili per smarrimento, ma continua a utilizzare l'originale: scoperto e denunciato

Aveva richiesto il duplicato di un pass disabili dopo averne denunciato lo smarrimento, quando in realtà avrebbe continuato a essere in possesso dell'originale e a utilizzarlo. E' quanto scoperto dalla Polizia locale di Bari nel corso di un'attività di indagine che si è conclusa con il sequestro penale del tagliando.

A essere denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di “Falsità ideologica, commessa dal privato in atto pubblico”, è stato il figlio della titolare del pass in questione, il quale, in qualità di tutore, il mese scorso si era presentato negli uffici della Questura di Bari per sporgere denuncia di smarrimento del predetto tagliando. Munito della denuncia, l'uomo si era quindi presentato presso gli uffici del Comune di Bari per richiedere il duplicato del pass.

A questo punto, come da prassi amministrativa, è stata avviata, a campione, un’attività di verifica che ha coinvolto la denuncia in questione. L’attività investigativa si è svolta con ripetuti appostamenti che avrebbero consentito alla Polizia giudiziaria di accertare la presenza del pass disabili, denunciato per smarrito, esposto in bella vista su un'auto parcheggiata nei pressi dell’abitazione della titolare, riconducibile al denunciante.

Il giorno prima del previsto ritiro del duplicato, una pattuglia del Comando di Via Aquilino si è presentata alla residenza del denunciante e, in sua presenza, si è fatta consegnare il pass disabili della madre, esposto sulla solita autovettura, sottoposto a sequestro penale, come prova.

L'uomo avrebbe tentato di accreditare l’ipotesi del ritrovamento avvenuto il giorno prima, ma una precedente verifica nelle banche dati aveva dato esito negativo, confutando quanto sostenuto. Il duplicato, naturalmente, non è stato consegnato al denunciante, che non si è presentato all’appuntamento per il ritiro.