Il waterfront di San Girolamo si prepara per l'estate: in arrivo due chioschetti, box con docce e bagni e nuove giostrine

Due chioschetti per la somministrazione di alimenti e bevande e toilette con docce a San Girolamo. Lavori in corso sul waterfront, dove nel primo pomeriggio il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha effettuato un sopralluogo.

Il primo cittadino ha mostrato il posizionamento dei box - simili a quelli attualmente presenti a Pane e Pomodoro - con docce e bagni, per cui al momento il Comune ha un'autorizzazione temporanea da parte della Sovrintendenza. "Al momento siamo autorizzati a tenerli solo per il periodo estivo, quindi dopo dovremo smontarli - spiega il primo cittadino - ma stiamo chiedendo l'autorizzazione per tenere box e chioschi attivi tutto l'anno".

Non si tratta degli unici lavori che riguarderanno l'area del waterfront: come annunciato dal sindaco, infatti, sono in corso di realizzazione i playground nell'area della piastra, che non facevano parte dei lavori del lungomare. "Domani invece l'Amiu procederà con la pulizia del litorale da nord a sud - spiega nella diretta social - perché poi dopodomani iniziano i lavori di ripascimento dei ciottoli e della sabbia". Un intervento in vista del periodo estivo, in cui residenti e turisti approfittano delle alte temperature per un bagno in mare a San Girolamo."Servirà a tenere più vivo il quartiere anche al di fuori del periodo estivo" conclude il primo cittadino.