Chiude 'Rossella Abbigliamento', negozio storico in corso Sonnino: "Consumatori staccatevi dai siti e-commerce"

"Svendita totale per chiusura punto vendita. Fa scalpore sapere, che un ennesimo negozio storico della città di Bari, chiude i battenti". Inizia con queste parole il post di commiato dai clienti pubblicato sulla pagina facebook di 'Rossella Abbigliamento', boutique barese di corso Sonnino. Si tratta dell'ennesimo esercizio commerciale, dotato di lunga tradizione, che cessa l'attività a Bari.

"Rossella Abbigliamento, non è solo un'azienda di abbigliamento, ma è soprattutto una famiglia: per i suoi familiari, per la gente del vicinato e per i suoi amati clienti - si legge nel post - Una grande famiglia, capitanata da un grande uomo, Nicola Monachino, che ha dedicato la sua vita, alla sua famiglia e al suo lavoro e che continua imperterrito, alla veneranda età di 84 anni a rispettare gli orari di negozio".

Il saluto è accompagnato anche dall'amarezza per l'epilogo triste dell'avventura imprenditoriale. "Il rammarico più grande lo si legge nei nostri occhi - dichiarano nel post i responsabili di 'Rossella Abbigliamento' - quando a varcare la soglia sono i tanti giornalisti, che si accingono a fare interviste. Un interesse, che in tutti questi anni, nessuno ha mai dimostrato, iniziando dall'amministrazione comunale, che non ha mai mostrato un reale interesse nei confronti di un quartiere, uno splendido quartiere come Madonnella, che piano piano sta spegnendo le sue luci. Nessuno si è mai interessato di quale ingente danno, per tutti noi commercianti, abbia creato la chiusura del passaggio a livello o l'innalzamento delle tasse comunali e regionali, che i negozianti sono obbligati a pagare ogni mese, pe non incorrere in sanzioni amministrative".

Nel post c'è anche un invito ai consumatori sempre più attratti dagli acquisti online: "Staccatevi da tutti quei siti e-commerce, che vi consegnano il capo a casa e che vi permettono di renderlo anche dopo un anno magari dopo averlo indossato. Staccatevi da quello schermo, prendetevi del tempo per voi, fatevi un giro per i negozi del vostro quartiere, scambiate qualche chiacchiera con i commercianti del vicinato e riaccendete le luci della periferia".