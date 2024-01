Dopo 96 anni chiude la storica boutique Cima in via Sparano, i baresi in fila per la 'svendita totale'

Il caso di Cima è emblematico della trasformazione in atto in città, con chiusure di attività storiche che stanno coinvolgendo soprattutto il mondo dell'abbigliamento . Il cambiamento non sta risparmiando neanche gli esercizi commerciali del centro cittadino.

Chiude l'ennesimo negozio storico della città. Dopo quasi cento anni di attività, caleranno definitivamente le saracinesche di Cima, noto esercizio commerciale dedicato all'abbigliamento in via Sparano, a Bari.

All'esterno del negozio, in questi giorni, si registrano code di clienti in attesa di entrare per acquistare capi di abbigliamento super scontati, fino al 70%. La vicenda imprenditoriale di Cima era iniziata nel lontano 1928

