Addio al Teatro Purgatorio, l'annuncio di Nicola Pignataro: "L'ultimo spettacolo, poi il sipario calerà"

"Sarà l'ultimo spettacolo della storia nel Teatro Purgatorio prima del suo 'abbattimento'. Poi il sipario calerà". Con queste parole, scritte in un post sulla sua pagina facebook, il popolare attore barese Nicola Pignataro annuncia l'epilogo artistico del piccolo politeama situato in via Pietrocola, una traversa dell'extramurale Capruzzi, che nel corso dei decenni ha ospitato molte commedie e i più importanti comici della città.

Il palco del Purgatorio ha visto soprattutto esibirsi Pignataro che è stato il 'deus ex machina' dell'attività teatrale, portando in scena numerose opere.

La chiusura del Teatro Purgatorio, però, non sancirà la fine della carriera dell'attore 81enne e della sua compagnia. "Noi attori cercheremo altre soluzioni per portare la risata ed il divertimento per tutti voi", sottolinea Pignataro sui social.

L'ultimo lavoro teatrale portato in scena è intitolato 'Dal Purgatorio al paradiso'. "Dal 20 aprile in poi per tre settimane ogni sabato alle ore 21 e domenica alle ore 18, vi proporremo uno spettacolo che non dimenticherete mai", conclude Pignataro.