Lavori per il ripristino della segnaletica orizzontale: domani chiusura notturna per la Complanare Sud di Bari

Per consentire lavori di ripristino della segnaletica orizzontale, dalle 22 di martedì 6 alle 6 di mercoledì 7 dicembre, sarà chiusa l'intera D94 Complanare sud di Bari, tra Bari nord e l'allacciamento con la Strada Statale 16 Tangenziale di Bari, in direzione di Bari. Contestualmente, saranno chiusi gli svincoli di Bari Zona Industriale e di Modugno, in entrata verso la Tangenziale. Lo comunica Autostrade per L'Italia che consiglia anche possibili percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi agli automobilisti: in particolare per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, da Pescara, si indica di uscire alla stazione di Bitonto, sulla A14, proseguire sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Giovinazzo e sulla Strada Statale16 Adriatica in direzione di Bari, fino a raggiungere la Tangenziale.

A causa della chiusura dell'entrata Bari Zona Industriale, si consiglia di proseguire sulla Strata Statale 96 Bari-Altamura, in direzione di Bari, fino a raggiungere la Strada Statale 16 Tangenziale. Per la chiusura dell'entrata Modugno, immettersi sulla Strada Provinciale 1 Bari-Modugno verso Bari e proseguire sulla Strada Statale96 Bari-Altamura, in direzione di Bari, fino a raggiungere la Strada Statale 16 Tangenziale.