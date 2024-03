Movida pericolosa a Monopoli, chiuso un locale della zona: "Identificati alcuni pregiudicati"

All'interno di un locale della movida monopolitana, sarebbero state identificate persone già note alle Forze dell’Ordine, con precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio, in materia di sostante stupefacenti e di armi. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Monopoli, sabato 9 marzo, hanno notificato un provvedimento di sospensione per 15 giorni, delle autorizzazioni amministrative, per una nota struttura di intrattenimento della zona.

Il provvedimento è stato emesso dal Questore della Provincia di Bari .ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. I controlli presso l'esercizio commerciale sono stati ulteriormente intensificati negli ultimi mesi nell’ambito dei servizi coordinati dal Comando dei Carabinieri di Monopoli.