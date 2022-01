Sostituzione barriere di sicurezza, carreggiata ristretta sulla SS16 fino a marzo

Carreggiata ristretta sulla strada statale 16 per interventi di sostituzione delle barriere di sicurezza. In particolare, l'Anas ha programmato i lavori nei pressi dello svincolo per Polignano: la corsia di sorpasso verrà quindi chiusa tra il chilometro 828,900 e il chilometro 832,200, in entrambe le direzioni. Il transito veicolare sarà sempre consentito sulla corsia libera dalle attività di cantiere, con un limite massimo della velocità a 50 km /h.

Il completamento per questa fase dei lavori che rientra nel progetto di manutenzione straordinaria finalizzata alla riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario Brindisi – Lecce, è previsto per giovedì 17 marzo .