Corsia chiusa al traffico fino al 31 luglio in via Crispi: stop per i lavori alle condutture elettriche

Chiude al transito veicolare per quasi un mese la corsia preferenziale dei bus in via Crispi. A comunicarlo è il Comune: lo stop sarà attivo da martedì 5 luglio al 31 luglio, nello specifico nel tratto compreso tra via De Cristoforis e via Brigata Bari. La ripartizione IVOP ha infatti annunciato un cantiere per i lavori di controllo e sostituzione dei vecchi tronchi delle reti idriche.