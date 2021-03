Parchi e giardini off-limits anche nel week-end a Bari: "Misura per evitare assembramenti"

Parchi e giardini recintati off limits in città. La decisione di chiudere le aree verdi nel capoluogo è arrivata dall'amministrazione comunale di Bari, e segue il preoccupante evolversi dell'emergenza sanitaria in città, che già ieri aveva portato il sindaco Decaro a emanare un'ordinanza più restrittiva. I giardini e i parchi recintati saranno quindi chiusi - come disposto dal Comitato operativo comunale - alle 18 nei giorni feriali e per l'intera giornata nel week-end (sabato e domenica).

L'obiettivo del Coc è quello di "limitare il rischio di assembramenti" spiegano. Il provvedimento è attivo da oggi, giovedì 11 marzo.