Fratelli Carrassi, lo storico negozio del Libertà a rischio chiusura: "Destino deciso nei prossimi giorni"

La notizia aveva fatto il giro dei social, finendo anche sulla bacheca del sindaco di Bari, Antonio Decaro: il negozio di giocattoli 'Fratelli Carrassi' in via Sagarriga Visconti, minacciava di abbassare le saracinesche una volta per tutte. In molti però hanno tirato un sospiro di sollievo nel vedere che questa mattina il fratello del vecchio titolare ad aspettare all'ingresso dello storico esercizio i clienti alla ricerca dell'affare anche per prodotti di casalinghi e idee regalo. A Baritoday assicura che al momento ancora niente è deciso sul futuro del negozio, mentre sono in corso le trattative con gli attuali eredi del proprietario, suoi nipoti. "Una cosa è certa - racconta - Carrassi continuerà a esistere sul quartiere".

Chi era abituato ad essere accolto da Nicola dietro il bancone quindi può stare tranquillo, perché in qualunque modo andranno le cose, il futuro di 'Fratelli Carrassi' non vedrà impressa la parola fine sull'insegna.