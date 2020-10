Chiusure parziali dei parchi a Giovinazzo: il sindaco firma l'ordinanza anti assembramenti Covid

La Villa comunale e il Parco Scianatico a Giovinazzo chiusi parzialmente: la decisione arriva con un'ordinanza del sindaco del comune baresi, Tommaso Depalma: per contenere gli assembramenti in città, da lunedì la Villa comunale 'Palombella' sarà chiusa tutti i pomeriggi nei giorni feriali e ininterrottamente nei weekend, mentre al Parco Scianatico non si potrà accedere nei weekend per tutta la giornata. Non solo i parchi: ieri il sindaco ha fatto smontare i canestri dal campo di basket ‘don Tonino Bello’ perché, secondo l’ultimo Dpcm, gli sport di contatto a livello amatoriale sono vietati.

"Questi luoghi spesso diventano occasioni di assembramento incontrollato e purtroppo in questa fase dell’emergenza vi dobbiamo rinunciare- commenta il sindaco Depalma - Viviamo questa seconda ondata di contagi con apprensione e al momento, l’unico strumento di difesa che abbiamo, è il rigore e per rigore intendo l’uso della mascherina, il lavaggio frequente delle mani e la rinuncia a fare tutto ciò che in questo momento è superfluo quindi ogni possibilità di contatto inutile. Tutto il mondo sta facendo un passo indietro, dobbiamo farlo anche noi, solo così potremo evitare la diffusione incontrollata del virus". Il Comune ha anche previsto un presidio di operatori del Sermolfetta per controllare la temperatura all’ingresso del mercato settimanale e del mercato giornaliero, una cautela che va ad unirsi ai maggiori controlli della polizia locale per verificare il rispetto delle norme anti-covid.