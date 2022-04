San Paolo, riprendono i lavori per l'impianto di irrigazione nel Parco Giovanni Paolo II: "Chiuso fino al completamento degli interventi"

Prosegue il lavoro di completamento dell'impianto di irrigazione nel parco Giovanni Paolo II di Bari. A confermare la ripresa degli interventi nell'area verde del quartiere San Paolo è l'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso. Si concluderà così il cantiere partito con la realizzazione degli impianti di pubblica illuminazione e di videosorveglianza.

Come riferito dall'assessore, nell'arco di tempo in cui saranno completati gli interventi, l'area rimarrà chiusa, probabilmente fino al mese di maggio. "Oltre all’impianto di irrigazione saranno anche montati delle spire a pavimento che servono ad azionare i varchi per consentire l’ingresso alle persone con disabilità. Inoltre, nel corso delle operazioni si procederà al ripristino di alcuni tratti della pavimentazione danneggiati - aggiunge l'assessore - Ad ogni modo, con l’arrivo della bella stagione i residenti del quartiere San Paolo potranno finalmente trascorrere del tempo libero nel parco completamente rinnovato”.