Motivi di sicurezza legati alla visita di Mattarella a Bari: venerdì chiusi gli sportelli Inps sul lungomare

Gli sportelli della sede Inps, sul lungomare Nazario Sauro, rimarranno chiusi il prossimo 4 novembre per motivi di pubblica sicurezza legati alla visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Bari.

L'Inps ha comunicato, in una nota, la sospensione del servizio di ricevimento del pubblico, per l'intera giornata di venerdì prossimo, presso la sede dell'ente che è posizionata sul lungomare cittadino. Nel luogo, infatti, si svolgerà parte del cerimoniale per la Festa delle Forze Armate cui parteciperà anche il Capo dello Stato.