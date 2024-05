Controlli sulla Complanare Sud di Bari, chiusure notturne per l'uscita Zona Industriale e allacciamento A14-Statale 16

Sulla D94 Complanare di Bari, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di lunedì 27 alle 6 del giorno successivo, sarà chiusa l'uscita 'Zona Industriale', per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto. In alternativa, autostrade.it consiglia di uscire allo svincolo di Modugno.

Sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A14/SS16 Tangenziale di Bari e Bari nord, in direzione della A14 Bologna-Taranto (verso Pescara), con contestuale chiusura dell'entrata di Modugno e di Bari Zona Industriale.

In alternativa autostrade.ti propone di utilizzare i seguenti itinerari: per chi proviene dalla Tangenziale di Bari (da Brindisi), proseguire sulla SS16 Adriatica, in direzione di Foggia, immettersi sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto; per chi proviene dalla Tangenziale di Bari (da Foggia), uscire allo svincolo 9 della Tangenziale di Bari e rientrare dallo stesso in direzione di Foggia, proseguire sulla SS16 verso Foggia e poi sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto, con ingresso in A14 alla stazione di Bitonto; per chi proviene dallo svincolo di Modugno ed è diretto in A14 (verso Pescara), immettersi sulla SP1 Bari-Modugno verso Bari, poi sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, sulla SS16 Adriatica in direzione di Foggia, sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto, con ingresso in A14 alla stazione di Bitonto; per chi proviene dallo svincolo di Bari Zona Industriale ed è diretto in A14 (verso Pescara), proseguire sulla SS96 Bari-Altamura in direzione di Bari, sulla SS16 Adriatica verso Foggia, immettersi sulla SP 88 Bitonto Giovinazzo, in direzione di Bitonto, con ingresso in A14 alla stazione di Bitonto.